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Смольный объявил открытый конкурс на три вакансии советников губернатора

Политика

Подать заявку можно на сайте Смольного

Смольный объявил открытый конкурс на три вакансии советников губернатора
Дарья Драй © ИА REGNUM
Смольный

Санкт-Петербург, 15 февраля 2019, 20:24 — REGNUM  Власти Санкт-Петербурга объявили 15 февраля открытый отбор на должности советников губернатора. Резюме от соискателей принимаются до 28 февраля 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, открыто три вакансии: две должности советников губернатора по молодежной политике и одна должность советника губернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления.

Должностной оклад по всем трем вакансиям составляет 54 тыс. рублей в месяц.

Отправить свое резюме в электронном виде можно на Кадровом портале администрации Санкт-Петербурга, нажав кнопку «Подать резюме» в описании соответствующей вакансий.

Для участия в конкурсе соискатель должен соответствовать квалификационным требованиям. Подходящим претендентам придется пройти несколько этапов отбора, среди которых тестирование на знание русского языка, законодательства, профессиональной сферы деятельности и IT.

Прошедшим тесты будет предложено подготовить реферат (проект) по теме профессиональной деятельности и публично его защитить. В конце финалистов ждет собеседование с будущим руководителем после интервью со специалистом по оценке персонала.

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Открытый конкурс проводится по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова. Ранее он поставил задачу, чтобы не менее 35% управленцев в системе власти составляли люди в возрасте до 35 лет.

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