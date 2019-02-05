Беглов объявил программу 35 на 35 для привлечения молодежи к управлению

Санкт-Петербург, , 16:16 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил конкретные меры по созданию социальных лифтов для молодежи и обновлению управленческого корпуса в городе за счет молодых специалистов. По его мнению, нужно создать условия, чтобы талантливые, активные и амбициозные молодые люди оставались в Петербурге и могли найти здесь применение своим способностям.

«Наша задача — добиться того, чтобы не менее 35% муниципальных и государственных служащих на ключевых позициях были не старше 35 лет. В систему управления должны прийти люди, не только получившие хорошее образование, но и практический опыт работы в той или иной сфере. Им нужно дать возможность применить свои знания и наработки на более высоком уровне», — сказал Александр Беглов 5 февраля на совещании в Смольном.

По словам врио губернатора, «выросло целое поколение молодых людей, готовых взять на себя ответственность за будущее своего города и страны; необходимо дать им такую возможность».

Одной из мер по расширению практики социальных лифтов, как уже сообщало ИА REGNUM, должен стать ежегодный городской кадровый конкурс, по аналогии с общероссийским конкурсом «Лидеры России».

Вице-губернаторам Петербурга поручено определить состав необходимого кадрового резерва для замещения этих должностей победителями регионального кадрового конкурса.

Планируется запустить единый портал и мобильное приложение в области молодежной политики, с ведением на его базе реестра действующих проектов, конкурсов, мероприятий для молодежи.

Беглов также выступил за активное участие молодежи в предстоящих в сентябре 2019 года муниципальных выборах и процессе формирования молодежных муниципальных советов.

«Хочу обратиться ко всей молодежи Петербурга: это ваш город! И мы открыты для того, чтобы не только предоставить возможность работать в органах власти, но и сверять стратегические вопросы развития мегаполиса с молодым поколением петербуржцев», — сказал Александр Беглов.

Он поручил утвердить концепцию и дорожную карту предстоящей кадровой работы с молодежью не позднее 1 мая 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Беглов сказал, что Северной столице остро необходима модернизация. Иначе Петербург проиграет в глобальной конкуренции за финансовые и человеческие ресурсы.

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