Пятница, 15 Февраля 2019 года
19:17:48 МСК

Трамп заявил, что готов ввести чрезвычайное положение по границе с Мексикой

Политика

Президент США намерен построить стену на границе

Вашингтон, 15 февраля 2019, 19:17 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп подтвердил, что готов ввести чрезвычайное положение из-за ситуации на границе с Мексикой, 15 февраля передает агентство Reuters.

Днем ранее Конгресс США большинством голосов принял законопроект о бюджете, в который не было включено финансирование стены на американо-мексиканской границе.

Чрезвычайное положение позволит Трампу осуществить строительство «великой стены» на границе Мексики и США из фондов бюджета, согласование которых с Конгрессом не понадобится.

Читайте также: Сенатор США: Трамп подпишет указ о границе и объявит чрезвычайное положение

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство стены на границе США и Мексики
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить