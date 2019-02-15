Трамп заявил, что готов ввести чрезвычайное положение по границе с Мексикой

Вашингтон, , 19:17 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подтвердил, что готов ввести чрезвычайное положение из-за ситуации на границе с Мексикой, 15 февраля передает агентство Reuters.

Днем ранее Конгресс США большинством голосов принял законопроект о бюджете, в который не было включено финансирование стены на американо-мексиканской границе.

Чрезвычайное положение позволит Трампу осуществить строительство «великой стены» на границе Мексики и США из фондов бюджета, согласование которых с Конгрессом не понадобится.

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