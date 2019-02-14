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Сенатор США: Трамп подпишет указ о границе и объявит чрезвычайное положение

Политика

Разногласия по «великой стене» Трампа уже привели к одному «шатдауну»

Вашингтон, 14 февраля 2019, 23:42 — REGNUM  Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что президент США Дональд Трамп готов к радикальным мерам для решения вопроса о стене на границе с Мексикой, 14 февраля передает агентство Reuters.

По словам сенатора, Трамп намерен подписать указ о безопасности границы и одновременно с этим объявить чрезвычайное положение в стране, чтобы выделить деньги на строительство стены.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года разногласия по вопросу о «великой стене» Трампа на границе с Мексикой уже привели к частичному закрытию правительства США. «Шатдаун» продолжался больше месяца.

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Строительство стены на границе США и Мексики
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