Пятница, 15 Февраля 2019 года
16:56:05 МСК

Вице-премьер Италии намерен дружить только с мирными «желтыми жилетами»

Политика

«Желтые жилеты» не вошли в «антиэлитный альянс» Луиджи Ди Майо официально

Рим, 15 февраля 2019, 16:55 — REGNUM  Правящее итальянское «Движение 5 звезд» намерено сотрудничать только с ой частью французского движения «желтых жилетов», которые используют мирные способы ведения политической борьбы, заявил в пятницу, 15 февраля, глава «Движения 5 звезд» вице-премьер Луиджи Ди Майо, передает информагентство Askanews.

Заявление было сделано в Риме во время презентации «антиэлитного альянса» политических партий на выборах в Европарламент, которые пройдут 26 мая. Ранее предполагалось, что в состав альянса войдут и «желтые жилеты». Однако, по словам Ди Майо, характер сотрудничества пока уточняется.

Ранее Ди Майо в Париже встретился с лидерами «желтых жилетов», что было негативно воспринято французскими властями и стало поводом к отзыву посла из Рима. Спустя восемь дней, 15 февраля, посол вернулся к исполнению своих обязанностей.

Читайте также: Франция возвращает своего посла в Рим

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в Европарламент-2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить