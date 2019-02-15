Вице-премьер Италии намерен дружить только с мирными «желтыми жилетами»

Рим, , 16:55 — REGNUM Правящее итальянское «Движение 5 звезд» намерено сотрудничать только с ой частью французского движения «желтых жилетов», которые используют мирные способы ведения политической борьбы, заявил в пятницу, 15 февраля, глава «Движения 5 звезд» вице-премьер Луиджи Ди Майо, передает информагентство Askanews.

Заявление было сделано в Риме во время презентации «антиэлитного альянса» политических партий на выборах в Европарламент, которые пройдут 26 мая. Ранее предполагалось, что в состав альянса войдут и «желтые жилеты». Однако, по словам Ди Майо, характер сотрудничества пока уточняется.

Ранее Ди Майо в Париже встретился с лидерами «желтых жилетов», что было негативно воспринято французскими властями и стало поводом к отзыву посла из Рима. Спустя восемь дней, 15 февраля, посол вернулся к исполнению своих обязанностей.

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