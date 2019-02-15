Франция возвращает своего посла в Рим

Рим, , 15:04 — REGNUM Посол Франции в Италии Кристиан Массе вернется в Рим в пятницу, 15 февраля, сообщила в эфире Rtl министр по европейским делам правительства Франции Натали Луазо.

Министр сказал, что решение было принято в ходе телефонного разговора президентов Серджо Маттареллы и Эммануэля Макрона. Также она отметила, что лидеры правящих партий Италии, Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини, также высказались против эскалации конфликта, что вполне устраивает Францию.

Наблюдатели отмечают, что посол Франции был отозван из Рима впервые за 79 лет. В 1940 году это произошло одновременно с тем, как Италия объявила войну Франции.

Формальным поводом для отзыва посла для консультаций стала Луиджи Ди Майо с руководителями «желтых жилетов». Фактически конфликт между Италией и Францией длится с начала работы нового правительства Италии. Его связывают, с одной стороны, с соперничеством Рима и Парижа в Африке, с другой — с соперничеством между собой на предстоящих выборах в Европарламент.

Читайте также: В МИД Франции ушли от ответа на вопрос, когда посол вернется в Италию