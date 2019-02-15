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Индия из-за теракта пересмотрела режим торговых привилегий для Пакистана

Политика

В результате подрыва самодельного взрывного устройства вблизи полицейского конвоя в штате Джамму и Кашмир погибли 45 человек, многие получили ранения

Штат Джамму и Кашмир, Индия, 15 февраля 2019, 10:41 — REGNUM  Индийское правительство приняло решение исключить Пакистан из числа государств, в отношении которых сохраняется благоприятный экономический и торговый режим, заявил глава минфина Индии Арун Джайтли. Об этом сообщает 15 февраля агентство ANI.

Отмечается, что такое решение было принято в ходе экстренного заседания правительства Индии, посвященного крупному террористическому акту в штате Джамму и Кашмир на севере страны. В результате подрыва самодельного взрывного устройства вблизи полицейского конвоя погибли 45 человек, многие получили ранения.

По мнению индийских должностных лиц, причастность Пакистана к теракту не вызывает сомнений.

Напомним, ответственность за кровавый теракт взяли террористы из группировки «Джаиш-е-Мухаммад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), основные силы которой находятся в Пакистане.

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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