Индия из-за теракта пересмотрела режим торговых привилегий для Пакистана

Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 10:41 — REGNUM Индийское правительство приняло решение исключить Пакистан из числа государств, в отношении которых сохраняется благоприятный экономический и торговый режим, заявил глава минфина Индии Арун Джайтли. Об этом сообщает 15 февраля агентство ANI.

Отмечается, что такое решение было принято в ходе экстренного заседания правительства Индии, посвященного крупному террористическому акту в штате Джамму и Кашмир на севере страны. В результате подрыва самодельного взрывного устройства вблизи полицейского конвоя погибли 45 человек, многие получили ранения.

По мнению индийских должностных лиц, причастность Пакистана к теракту не вызывает сомнений.

Напомним, ответственность за кровавый теракт взяли террористы из группировки «Джаиш-е-Мухаммад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), основные силы которой находятся в Пакистане.

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