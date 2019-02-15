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Число жертв теракта в индийском Джамму и Кашмире выросло до 45

Общество

Ранее сообщалось о 44 погибших

Штат Джамму и Кашмир, Индия, 15 февраля 2019, 09:45 — REGNUM  В Индии скончался ещё один пострадавший в результате взрыва самодельной бомбы в штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщили местные власти.

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Как уточнил представитель сил полиции, все 44 сотрудника Центральных резервных сил полиции (CRPF), находившихся в автобусе, не выжили. Ещё один пострадавший полицейский находился в другом автобусе. Его жизнь спасти не удалось, пишет РИА Новости. Ранения в результате таракта получили ещё 38 человек.

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Напомним, ранее власти индийского Кашмира уточнили информацию о числе жертв теракта против сил безопасности. Согласно заявлению властей, число жертв атаки исламистов составило 44 человека. Все погибшие — сотрудники полиции Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, теракт в штате Джамму и Кашмир в Индии был совершён 14 февраля. Ответственность за нападение взяли на себя боевики сепаратистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Самодельное взрывное устройство было подорвано в тот момент, когда группа сотрудников сил полиции центрального резерва (CRPF) следовала на автомобиле в округе Пулвама. После подрыва на месте происшествия были слышны выстрелы.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил «подлую атаку» исламистов в Кашмире и пообещал отомстить за погибших полицейских.

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