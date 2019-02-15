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В США не увидели энтузиазма России и Китая в диалоге по вооружениям

Политика

На сегодняшний день у России и Китая нет «большого энтузиазма» в диалоге с Вашингтоном, считает помощник министра обороны США

Вашингтон, 15 февраля 2019, 07:28 — REGNUM  Соединенные Штаты готовы к диалогу по контролю над вооружениями, однако считают, что Россия и Китай в этом не заинтересованы. Об этом заявил помощник министра обороны США Гай Робертс.

«Я думаю, что мы определенно должны быть готовы к диалогу по контролю над вооружениями с Россией, — цитирует РИА Новости Робертса. — Безусловно, было бы более полезно провести многосторонние переговоры».

Вместе с тем он добавил, что на сегодняшний день у России и Китая нет «большого энтузиазма» в диалоге с Вашингтоном по контролю над вооружением.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Вашингтон объявил о приостановке выполнения своих обязательств по ДРСМД и при этом дали Москве полгода на то, чтобы «вернуться к соблюдению договора». В противном случае США окончательно выйдут из соглашения.

В свою очередь российская сторона предложила Соединенным Штатам устранить свои многолетние нарушения договора, однако в Вашингтоне заявили, что выполняют все требования ДРСМД.

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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