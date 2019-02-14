Шойгу: Россия сделала все возможное для сохранения ДРСМД

Сочи, Краснодарский край, , 17:49 — REGNUM Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Россия сделала все от нее зависящее для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но в итоге вынуждена отвечать на враждебные действия США, которые данный договор разрывают.

По словам Шойгу, Верховной главнокомандующий вооруженными силами России Владимир Путин уже сделал исчерпывающее заявление относительно ДРСМД, и к нему сложно что-либо добавить.

«Мы сделали все для того, чтобы сохранить это соглашение, мы были абсолютно открыты. Мы показали все, что у нас происходило. Но на это нам, естественно, не то что не ответили. А все эти пункты, которые мы предложили им… естественно, мы ответили взаимностью», — сказал Шойгу, отвечая на вопрос журналистов о том, удастся ли каким-то образом сохранить ДРСМД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США несколько последних лет постоянно обвиняли Россию в якобы нарушении ДРСМД, при этом не предоставляли никаких доказательств этих нарушений. Москва в ответ требовала доказать нарушения и указывала, что США сами давно нарушают данный договор.

С приходом к власти в США Дональда Трампа Вашингтон взял курс на ускоренный разрыв ДРСМД и после очередных голословных обвинений в адрес России в начале февраля приостановил выполнение своих обязательств в рамках договора.

Россия была вынуждена пойти на ответные меры и приостановить выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. Сам договор будет формально разорван через шесть месяцев.