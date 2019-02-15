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В Венесуэлу начала проникать гумпомощь из Колумбии

Политика

В штат Амасонас продукты доставляются по рекам Атабапо, Ориноко и Гуайния

Каракас, 15 февраля 2019, 04:14 — REGNUM  Гуманитарная помощь начала поступать из Колумбии в Боливарианскую Республику, заявил экс-глава штата Амасонас (Венесуэл) Либорио Гуарулья в Twitter.

По его словам, в штат продукты доставляются по рекам Атабапо, Ориноко и Гуайния на лодках. Продовольствие охраняют венесуэльские индейцы из Колумбии.

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Напомним, вопрос с гуманитарной помощью, навязываемой Венесуэле, власти республики расценивают как провокацию, за которой может последовать иностранное вторжение.

Оппозиция подает ситуацию в стране так, что президент Венесуэлы Николас Мадуро выглядит диктатором, который якобы довел народ до нищеты. Власти Венесуэлы со своей стороны подчеркивают, что это ложь, а помощь — спектакль, организованный Вашингтоном.

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Политический кризис в Венесуэле
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