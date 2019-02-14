МИД Венесуэлы озвучил размер экономических потерь от «блокады США»

Нью-Йорк, США, , 22:49 — REGNUM Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса озвучил размер экономических потерь Венесуэлы от экономических санкций и «блокады» США, 14 февраля передает агентство Associated Press.

«США заблокировали нашу экономику. Стоимость этой блокады составляет более 30 миллиардов долларов», — заявил Арреаса журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца января США поддерживают самопровозглашенного «временного президента» Венесуэлы Хуана Гуайдо и ужесточают санкции против боливарианской республики.

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