Четверг, 14 Февраля 2019 года
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МИД Венесуэлы озвучил размер экономических потерь от «блокады США»

Политика

«США заблокировали нашу экономику»

Нью-Йорк, США, 14 февраля 2019, 22:49 — REGNUM  Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса озвучил размер экономических потерь Венесуэлы от экономических санкций и «блокады» США, 14 февраля передает агентство Associated Press.

«США заблокировали нашу экономику. Стоимость этой блокады составляет более 30 миллиардов долларов», — заявил Арреаса журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца января США поддерживают самопровозглашенного «временного президента» Венесуэлы Хуана Гуайдо и ужесточают санкции против боливарианской республики.

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Санкции США против Венесуэлы
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