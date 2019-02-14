Трамп готов отложить повышение пошлин на товары из КНР

Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Дополнительные 60 дней может выделить президент США Дональд Трамп на достижение договоренности с китайской стороной в вопросах торговли. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Источник агентства отмечает, что введение более высоких пошлин на товары из Китая может быть отложено на два месяца.

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В начале февраля о такой возможности сообщали источники телеканала CNBC. Отмечалось, что дополнительное время на переговоры Китай может получить, если в процессе консультаций с американской стороной проявятся успехи.

Ранее США и Китай обязались заключить торговые договоренности до 1 марта. По истечению этого срока пошлины на ввоз китайской продукции в США будут повышены.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Пекине начался очередной раунд торгово-экономических переговоров и консультаций на высшем уровне между Китаем и США. Он продлится до 15 февраля.

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