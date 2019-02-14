Короли Испании и Марокко завершили переговоры в Рабате

Рабат, , 22:32 — REGNUM Король Испании Филипп VI завершает визит в Марокко после торжественного ужина с королем Марокко Мохаммедом VI, 14 февраля передает агентство Associated Press.

В ходе визита в Рабат испанский монарх подписал несколько соглашений о сотрудничестве с Марокко — они касаются торговли, энергетики, борьбы с преступностью.

Испанская королевская семья — Филипп VI и королева Летиция — посещает Марокко во второй раз после восхождения короля Испании на престол в 2014 году.

Читайте также: Марокко заявило о признании Гуайдо президентом Венесуэлы