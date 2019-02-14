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Короли Испании и Марокко завершили переговоры в Рабате

Политика

Испанская королевская семья посещает Марокко во второй раз после восхождения Филиппа VI на престол

Рабат, 14 февраля 2019, 22:32 — REGNUM  Король Испании Филипп VI завершает визит в Марокко после торжественного ужина с королем Марокко Мохаммедом VI, 14 февраля передает агентство Associated Press.

В ходе визита в Рабат испанский монарх подписал несколько соглашений о сотрудничестве с Марокко — они касаются торговли, энергетики, борьбы с преступностью.

Испанская королевская семья — Филипп VI и королева Летиция — посещает Марокко во второй раз после восхождения короля Испании на престол в 2014 году.

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