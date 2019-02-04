Марокко заявило о признании Гуайдо президентом Венесуэлы

Рабат, , 12:00 — REGNUM Министр иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Марокко Насер Бурита заявил о полной поддержке Хуана Гуайдо, провозгласившего себя президентом Венесуэлы. Это заявление он сделал во время телефонной беседы, инициированной венесуэльским оппозиционером, сообщает марокканское информационное издание Al-Akhbar. В ходе разговора стороны обсудили текущий политический кризис в Венесуэле. Бурита отметил, что власти королевства пристально следят за развитием событий в республике и выражают надежду на законные демократические перемены, поддерживаемые венесуэльским народом. В свою очередь, Гуайдо указал на необходимость активизации двусторонних отношений между дружественными странами на основе равноправного сотрудничества. Он также отметил важность устранения всех препятствий, способных помешать этому.