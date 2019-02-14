Эрдоган: США давят на Турцию из-за поставок С-400

Сочи, Краснодарский край, , 15:24 — REGNUM Соединенные Штаты давят на Турцию в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов, заявил 14 февраля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Относительно С-400. Всем известно, что американское руководство оказывает на нас большое давление в связи с этим вопросом», — сказал Эрдоган перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Сочи состоится встреча президентов России, Ирана и Турции по урегулированию ситуации в Сирии. Это четвёртая трёхсторонняя встреча глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия урегулированию в САР.

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