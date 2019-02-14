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Путин оценил перспективы сочинских переговоров по Сирии

Политика

Страны-гаранты астанинского процесса должны придать новый импульс налаживанию диалога противоборствующих сторон

Сочи, Краснодарский край, 14 февраля 2019, 14:43 — REGNUM  Слаженная и активная работа по мирному урегулированию в Сирии позволит достичь нормализации обстановки в стране, заявил 14 февраля президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

По словам главы Российского государства, в ходе четвертого саммита страны-гаранты астанинского процесса (Россия, Турция, Иран) смогут придать новый импульс налаживанию диалога противоборствующих сторон в Сирии.

«Убежден, что мы сможем придать новый импульс нормализации обстановки в САР — как на земле, так и в рамках политико-дипломатических усилий по налаживанию межсирийского диалога», — подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля, помимо трехсторонних переговоров по Сирии, намечены двусторонние контакты президентов России и Турции.

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Мирное урегулирование в Сирии
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