В Кремле обещают отреагировать на жалобы жителей Сибая на смог

Москва, , 13:24 — REGNUM В Кремле ознакомились с обращением жителей города Сибая в Башкирии, которые пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на смог. Об этом 14 февраля журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Сейчас эта информация проверяется в соответствующих подразделениях администрации (президента РФ — прим. ИА REGNUM )», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом о грубых и оскорбительных высказываниях мэра города в адрес авторах этого обращения в Кремле пока не знакомы. Однако Песков отметил, что с подобными заявлениями, если они действительно имели место быть, вряд ли можно согласиться.

«Вряд ли можно приветствовать подобные высказывания», — отметил пресс-секретарь главы государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, тление руды в законсервированном карьере Учалинского ГОКа в Сибае продолжается с ноября 2018 года и приводит серным выбросам, которые отравляют воздух. Начавшееся 8 февраля затопление карьера должно было немного стабилизировать ситуацию в городе, однако этого не произошло. Напротив, оно спровоцировало новые волны негодования граждан.

В конце прошлой неделе горожане записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в решение экологической проблемы города. В свою очередь глава администрации Сибая Рустем Афзалов на встрече с горожанами, прошедшей на днях в посёлке Аркаим, практически отругал сибайцев за жалобу главы государства.

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