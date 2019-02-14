США провоцируют армию Венесуэлы на мятеж — МИД РФ

Москва, , 12:32 — REGNUM Соединенные Штаты предпринимают попытки склонить военных Венесуэлы к мятежу против законной власти. Об этом 14 февраля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам российского дипломата, Вашингтон применяет для реализации данного сценария средства информационно-психологического давления, манипулирования, шантажа и разжигания ненависти.

«Главный объект воздействия — вооруженные силы Венесуэлы», — подчеркнула Захарова, добавив, что военных Боливарианской Республики открыто склоняют к мятежу.

Также она отметила, что наращивается санкционное давление на Венесуэлу со стороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки Вашингтона придать импульс формированию альтернативных структур власти в Венесуэле на сегодняшний день не приносят результата.

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