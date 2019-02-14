Вашингтону не удаётся консолидировать оппозицию в Венесуэле — Захарова

Москва, , 11:57 — REGNUM Попытки Вашингтона придать импульс формированию альтернативных структур власти в Венесуэле пока не приносят результата. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Форсируемое построение параллельных государственных структур не приносит видимого результата. Количество участников антиправительственных акций не достигает намеченных масштабов, несмотря на те ресурсы, которые вливаются. Консолидации внутренней оппозиции не происходит», — заявила Захарова.

Тем не менее, все действия Вашингтона сводятся к реализации идее фикс, осуществлению государственного переворота в отдельно взятой стране, свержению законного лидера, которого поддерживает народ и армия, указала дипломат.

«Ситуация в этом государстве, которое пытается отстоять свою независимость и суверенитет, осложняется нарастающим внешним давлением и множащимися провокационными заявлениями. В условиях беспрецедентной зацикленности Вашингтона на необходимости свержения законного правительства суверенного государства, абсолютно не считаясь с нормами и принципами международного права, продолжает сокращаться круг так называемых рассматриваемых опций», — пояснила она.