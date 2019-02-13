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Президент Судана собрал митинг сторонников в Хартуме

Политика

«2019 год в Судане будет годом мира и молчащих винтовок»

Хартум, 13 февраля 2019, 23:25 — REGNUM  Президент Судана Омар аль-Башир выступил на митинге своих сторонников в центре Хартума, 13 февраля передает агентство Reuters.

«Мы уверены, что 2019 год в Судане будет годом мира и молчащих винтовок. У нас есть желание поддерживать мир в Судане и убедить другую сторону в полезности мира», — заявил аль-Башир сторонникам.

Митинг в столице Судана собран в противовес антиправительственным акциям, которые продолжаются в африканской стране с середины декабря 2018 года. Жертвами столкновений с полицией за два месяца стали не менее 30 человек.

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