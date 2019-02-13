Четверг, 14 Февраля 2019 года
00:24:49 МСК

Оппозиция Судана объединилась против президента Башира

Политика

Ранее акции проводились группами оппозиции независимо друг от друга

Хартум, 13 февраля 2019, 23:20 — REGNUM  Основные оппозиционные группы Судана объявили о совместной борьбе против президента Омара аль-Башира, 13 февраля передает агентство Reuters.

Заявление было сделано на пресс-конференции в Хартуме представителями основных оппозиционных партий и независимых профсоюзных объединений.

Протесты профсоюзов, политических партий и групп активистов в Судане продолжаются с декабря 2018 года, однако акции ранее проводились группами оппозиции независимо друг от друга.

Читайте также: Власти Судана не подтверждают арест профессоров Хартумского университета

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Акции протеста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить