Оппозиция Судана объединилась против президента Башира

Хартум, , 23:20 — REGNUM Основные оппозиционные группы Судана объявили о совместной борьбе против президента Омара аль-Башира, 13 февраля передает агентство Reuters.

Заявление было сделано на пресс-конференции в Хартуме представителями основных оппозиционных партий и независимых профсоюзных объединений.

Протесты профсоюзов, политических партий и групп активистов в Судане продолжаются с декабря 2018 года, однако акции ранее проводились группами оппозиции независимо друг от друга.

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