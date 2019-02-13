Среда, 13 Февраля 2019 года
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Россия напомнила Германии о результатах войны: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 17:00 мск

Россия напомнила Германии о результатах войны: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 13 февраля 2019, 17:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1164.

Читайте ранее в этом сюжете: США предупреждены, Таллин создаёт миф о «советской оккупации»: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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