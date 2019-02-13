Россия напомнила Германии о результатах войны: Радио REGNUM

Москва, 13 февраля 2019, 17:00 — REGNUM
- Немецкому дипломату напомнили о результатах войны;
- Глава минобороны США прибыл в Ирак;
- Европарламент о преимуществах поправок к газовой директиве;
- Генсек НАТО надеется встретиться с Лавровым в Мюнхене;
- ФСБ обыскивает несколько крупных агрохолдингов.
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Читайте ранее в этом сюжете: США предупреждены, Таллин создаёт миф о «советской оккупации»: Радио REGNUM