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В ООН назвали войну на Украине «конфликтом в самом сердце Европы»

Политика

Конфликт не спящий, а горячий

В ООН назвали войну на Украине «конфликтом в самом сердце Европы»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Гражданская война на Украине

Нью-Йорк, США, 13 февраля 2019, 04:39 — REGNUM  Происходящее на Украине — это не спящий конфликт, а война «в самом сердце Европы», заявил помощник генсека ООН по политическим вопросам Мирослав Енча.

В ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН Енча заявил, что остроту и накаленность конфликта доказывают «инциденты, происходящие на протяжении последних пяти лет».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 февраля украинский министр внутренних дел Арсен Аваков представил в Вашингтоне очередной план захвата Донбасса. Украинец обсуждал с американцами «риски плана деоккупации Донбасса».

Читайте подробнее: Аваков представил в США очередной план по завоеванию Донбасса

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Гражданская война на Украине
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