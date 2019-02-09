Госпогранслужба Украины сообщила о «лазерном оружии» в Донбассе

Киев, , 23:49 — REGNUM Ополченцы республик Донбасса, вероятно, использовали против украинских военных «лазерное оружие». Об этом сообщила в субботу, 9 февраля, пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В сообщении ведомства говорится, что с 8 по 9 февраля в районе КПВВ «Станица Луганская» пограничные наряды якобы фиксировали «лучи светло-фиолетового цвета» со стороны территории, которую контролируют защитники Донбасса.

Отмечается, что военным ВСУ не удалось установить точных мест выхода луча из-за «особенностей рельефа местности» и «опасности использования оптических и тепловизионных приборов».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, госпереворот в Киеве произошел в 2014 г., после которого в Донбассе вспыхнула война. Новые украинские власти направили армию и националистические батальоны против не поддержавших госпереворот мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

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