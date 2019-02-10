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Украинские силовики провели 8 артобстрелов позиций Народной милиции ЛНР

Политика

За минувшие сутки были обстреляны позиции в районе четырёх населённых пунктов

Украинские силовики провели 8 артобстрелов позиций Народной милиции ЛНР
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Луганск, 10 февраля 2019, 09:10 — REGNUM  Режим прекращения огня был нарушен украинскими силовиками 8 раз за сутки с 9 на 10 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции Луганской Народной Республики.

За минувшие сутки были обстреляны позиции Народной милиции ЛНР в районе населённых пунктов Донецкий, Желобок, Калиново и Голубовское.

Сообщается, что при обстрелах использовались 82-мм миномёты, оружие боевых машин пехоты, автоматические станковые гранатомёты, противотанковые и подствольные гранатомёты. В результате обстрелов потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили об увеличении интенсивности обстрелов на юге ДНР со стороны украинских силовиков.

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Артобстрелы республик Донбасса
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