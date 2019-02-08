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ДНР: ВСУ увеличили интенсивность артобстрелов на юге Донбасса

Политика

Украинские боевики прощупывают оборону на мариупольском направлении

ДНР: ВСУ увеличили интенсивность артобстрелов на юге Донбасса
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Донецк, 8 февраля 2019, 18:40 — REGNUM  Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об увеличении интенсивности обстрелов со стороны украинских боевиков на юге ДНР за минувшую неделю.

Сообщается, что за прошедшую неделю украинские боевики увеличили интенсивность обстрелов на юге ДНР. С 5 по 7 февраля было зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских боевиков на мариупольском направлении.

Уточняется, что только за сегодняшний день, 8 февраля, по районам населенных пунктов ДНР на юге Донбасса украинские боевики выпустили 26 мин калибром 82 и 120 миллиметров.

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Артобстрелы республик Донбасса
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