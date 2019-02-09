Эрдоган: Турция добилась успехов в борьбе с террористическими организациями

Стамбул, Турция, , 16:37 — REGNUM За последние три года Турция, которая стремится укрепить свою оборонную промышленность, добилась больших успехов в борьбе с террористическими организациями. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на церемонии спуска на воду отечественного учебного судна в Стамбуле.

По словам главы государства, террористические организации, действующие на территории Сирии, получают оружие от «наших союзников».

«У убийц … есть ракеты, бомбы и боеприпасы производства наших союзников, — сказал Эрдоган. — Турция в этой ситуации не может бездействовать и должна обеспечить свою нацбезопасность».

Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля 2019 г. глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова взять на себя ответственность по борьбе с террористическими группировками в тех районах Сирии, откуда будут выведены войска США.

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