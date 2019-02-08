В Турции отметили роль России в мирном процессе в Сирии

Анкара, , 03:25 — REGNUM Россия политическими методами смогла остановить гибель мирного населения Сирии, заявил глава турецкого минфина Берат Албайрак на встрече с молодежью Турции, которая освещалась телеканалом NTV.

По его словам, только благодаря России, которая запустила процесс мирного урегулирования на переговорах в Астане, удалось воспрепятствовать гибели мирных жителей в Сирии. Он подчеркнул, что все остальные страны мира молчали, в то время, когда в САР происходила гуманитарная катастрофа. И именно благодаря российской позиции удалось встать на путь мирного урегулирования.

Также Албайрак подчеркнул, что Россия является важным партнером для Турции, в том числе в сфере торговли и энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, новый этап встречи в Астане по вопросам мирного урегулирования в Сирии, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, состоится в середине февраля. По его словам, основные договоренности по проведению саммита уже достигнуты, сторонам осталось только согласовать технические детали.

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