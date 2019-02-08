Пятница, 8 Февраля 2019 года
22:09:42 МСК

Невеста Хашогги будет добиваться расследования в США

Политика

«Я верю, что новый конгресс будет внимательно следить за этим вопросом

Стамбул, Турция, 8 февраля 2019, 22:07 — REGNUM  Невеста убитого в саудовском консульстве в Стамбуле Джемаля Хашогги в марте направится в США, чтобы добиться справедливого расследования и изменения отношения американских властей, 8 февраля передает агентство Reuters.

«Конгресс обновлен… Ещё есть надежда. Я верю, что новый конгресс будет внимательно следить за этим вопросом», — сообщила журналистам Хатис Чингиз.

Хатис Чингиз также отметила, что надеется на «независимое расследование» ООН, которое должно «ускорить процесс» и привести к «конкретным мерам».

Читайте также: В ООН отчитались о расследовании по «делу Хашогги»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить