Невеста Хашогги будет добиваться расследования в США

Стамбул, Турция, , 22:07 — REGNUM Невеста убитого в саудовском консульстве в Стамбуле Джемаля Хашогги в марте направится в США, чтобы добиться справедливого расследования и изменения отношения американских властей, 8 февраля передает агентство Reuters.

«Конгресс обновлен… Ещё есть надежда. Я верю, что новый конгресс будет внимательно следить за этим вопросом», — сообщила журналистам Хатис Чингиз.

Хатис Чингиз также отметила, что надеется на «независимое расследование» ООН, которое должно «ускорить процесс» и привести к «конкретным мерам».

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