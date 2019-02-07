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В ООН отчитались о расследовании по «делу Хашогги»

Политика

«Господин Хашогги стал жертвой жестокого, преднамеренного убийства, спланированного и совершенного должностными лицами государства Саудовская Аравия»

В ООН отчитались о расследовании по «делу Хашогги»
Александр Головин. Портрет Федора Шаляпина в роли Олоферна.1908

Женева, Швейцария, 7 февраля 2019, 22:56 — REGNUM  Следователи ООН отчитались о ходе «независимого расследования» убийства в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джемаля Хашогги, 7 февраля передает агентство Reuters.

«Доказательства, собранные во время моей миссии в Турции, свидетельствуют о том, что господин Хашогги стал жертвой жестокого, преднамеренного убийства, спланированного и совершенного должностными лицами государства Саудовская Аравия», — заявила глава группы следователей ООН по «делу Хашогги» Агнес Калламард.

В заявлении Калламард не сказано, кто именно из «должностных лиц» Саудовской Аравии причастен к убийству. Ранее представители турецких властей заявляли, что основным подозреваемым в убийстве Хашогги «делегация ООН видит наследного принца» Мухаммеда ибн-Салмана.

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