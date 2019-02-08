Глава сирийской разведки был с визитом в Турции

Дамаск, , 18:42 — REGNUM Глава сирийской разведки Али Мамлюк в январе 2019 года был с визитом в Турции. В ходе поездки у него прошли встречи с турецкими коллегами. Обсуждались вопросы разведывательного характера, представляющие взаимный интерес. Об этом сообщил новостной ресурс Al-Masdar News.

Данный визит состоялся, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между Сирией и Турцией. Это не первый случай, когда Али Мамлюк, выезжает в страну, не имеющую дипломатических отношений с Сирией. Ранее была информация, что директор Главного управления безопасности Сирии ездил в Италию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты для встречи с представителями служб безопасности этих стран. ИА REGNUM сообщало об этом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в январе 2019 года, что его чиновники находятся в контакте с Дамаском, но не на высоком уровне. И до этого заявления предполагалось, что Сирия и Турция обмениваются разведывательной информацией. По крайней мере, общие темы у них есть. Главная из них — сирийские курды.

Правда, стороны видят решение этой проблемы несколько по-разному, но точки соприкосновения присутствуют. И Турция, и Сирия заинтересованы в выводе войск США с сирийской территории и в прекращении поддержки Сирийских демократических сил, основу которых составляют курдские вооруженные формирования.

Страны также не устраивает так называемый проект «Большого Курдистана», который должен быть сформирован за счет части территорий Ирака, Сирии и Турции. Кроме этого, ни Сирия, ни Турция не заинтересованы в усилении Израиля в данном регионе.