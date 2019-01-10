Директор главного управления безопасности Сирии тайно посетил Эр-Рияд

Дамаск, , 15:46 — REGNUM Новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на ливанское издание Al-Joumhouria сообщил о визите генерал-майора Али Мамлюка, директора Главного управления безопасности Сирийской Арабской Республики, в Эр-Рияд. Он был там, чтобы встретиться и обсудить несколько вопросов со своими саудовскими коллегами.

Визит Али Мамлюка был призван открыть новые механизмы взаимодействия между Саудовской Аравией и Сирией, а также преодолеть разрыв, который парализовал дипломатические отношения между странами.

Со ссылкой на неназванный дипломатический источник Al-Joumhouria утверждает, что его поездка состоялась вскоре после того, как Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты объявили об открытии своих дипломатических миссий в Сирии. Кроме этого, сообщается, что Саудовская Аравия готовится наладить отношения с Сирией на фоне информации о том, что Лига арабских государств собирается восстановить членство Сирии в ней.

Пока ни Саудовская Аравия, ни Сирия не подтвердили это заявление Al-Joumhouria.

По имеющейся информации, Али Мамлюк был в Саудовской Аравии и в 2015 году. В 2018 году он был с визитом в Риме и встречался с итальянскими официальными лицами.

Генерал длительное время входит в ближайшее окружение президента Сирии Башара Асада. Ему доверяют самые деликатные поручения, в том числе и ведение переговоров с внешними врагами Дамаска. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.