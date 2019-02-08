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МИД РФ о запуске конституционного комитета Сирии: «Хоть завтра»

Политика

Конгресс сирийского национального диалога, по итогам которого было принято решение о создании конституционного комитета в стране, состоялся в Сочи 30 января 2018 года

Москва, 8 февраля 2019, 14:15 — REGNUM  Работу конституционного комитета Сирии можно запустить «хоть завтра». Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью ТАСС, РИА Новости и «Коммерсанту».

"Я могу повторить принципиальную позицию России, — сказал Вершинин. — Мы готовы к тому, чтобы начинать ее хоть завтра».

При этом дипломат добавил, что для запуска работы конституционного комитета Сирии нужно согласие всех сторон, а также «понимание и поддержка со стороны ООН».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Конгресс сирийского национального диалога, по итогам которого было принято решение о создании конституционного комитета в стране, состоялся в Сочи 30 января 2018 года. Этот орган должен подготовить новую конституцию Сирии, по которой затем должны состояться всеобщие выборы.

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Международное урегулирование по Сирии
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