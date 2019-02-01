МИД РФ: Россия и Турция обсудили Конституционную комиссию Сирии

Москва, , 16:47 — REGNUM Спецпредставитель президента России по вопросам урегулирования в Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провели консультации с турецкими коллегами во главе с замминистра иностранных дел Турецкой Республики Седатом Оналом, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что переговоры российской и турецкой делегаций состоялись 31 января и были посвящены политическому урегулированию в Сирии. В числе прочих вопросов стороны обменялись мнениями по началу деятельности Конституционного комитета, которая признана одной из важнейших ступеней в преодолении сирийского кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия, Иран и Турция являются основными участниками астанинского процесса урегулирования конфликта в Сирии.

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