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МИД РФ: Россия и Турция обсудили Конституционную комиссию Сирии

Политика

Российские и турецкие дипломаты работают над ускорением политического урегулирования в Сирии

Москва, 1 февраля 2019, 16:47 — REGNUM  Спецпредставитель президента России по вопросам урегулирования в Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провели консультации с турецкими коллегами во главе с замминистра иностранных дел Турецкой Республики Седатом Оналом, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что переговоры российской и турецкой делегаций состоялись 31 января и были посвящены политическому урегулированию в Сирии. В числе прочих вопросов стороны обменялись мнениями по началу деятельности Конституционного комитета, которая признана одной из важнейших ступеней в преодолении сирийского кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия, Иран и Турция являются основными участниками астанинского процесса урегулирования конфликта в Сирии.

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Международное урегулирование по Сирии
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