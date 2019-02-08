Россия начала гонку вооружений — Госдеп

Вашингтон, , 08:34 — REGNUM США не втягивали в гонку вооружений Российскую Федерацию, «нарушившую» Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в интервью телеканалу PBS.

По ее словам, Россия допускала нарушения по ДРСМД еще восемь лет назад, в то время как США всегда соблюдали все договоренности.

«Россия начала гонку вооружений», — заявила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон намерен в одностороннем порядке выйти из ДРСМД с Россией из-за якобы нарушений его условий со стороны Москвы.

2 февраля 2019 года Трамп объявил, что США начинают процедуру выхода из договора.

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