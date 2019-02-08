Project Syndicate: Германия поставила перед собой амбициозные цели

Александр Белов, , 06:54 — REGNUM

Германия собирается освободиться от своей угольной зависимости. В 2018 году правительство сформировало «комиссию по углю», состоящую из 28 членов, в которую вошли учёные, политики, защитники окружающей среды, представители профсоюзов и коммунальных служб. На эту комиссию была возложена незавидная обязанность освободить страну от угольной зависимости. Члены комиссии, достигнув баланса между прагматическими соображениями и признанием реальности изменения климата, постановили, что к 2038 году страна полностью откажется от сжигания угля, пишут Йохан Рокстром и Оуэн Гаффни в статье для издания Project Syndicate.

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В The Wall Street Journal такую политику назвали «самой тупой энергетической политикой в мире». Фактически в Германии вопрос об отказе от угля жизненно необходим и давно назрел. Однако суть заключается в том, будет ли достаточно этой политики для поддержки значимого прогресса в глобальных усилиях по смягчению последствий изменения климата?

Учёными точно установлено, что если мир хочет удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» 2 °C относительно доиндустриального уровня, то уровень глобальных выбросов не должен превысить порог в 500−800 млрд тонн углекислого газа. Учитывая современные тенденции, мир может превысить недопустимый уровень выбросов всего через 12−20 лет.

Чтобы достигнуть цели, прописанной в Парижском соглашении по климату, необходимо следовать траектории «углеродного закона». В рамках этого закона мир должен наполовину сокращать уровень выбросов углекислого газа каждые 10 лет, тогда через 30−40 лет он сформирует глобальную экономику, независимую от углерода. Появляется всё больше свидетельств того, что данная цель является технологически осуществимой и экономически привлекательной. Уголь — источник энергии, наиболее загрязняющий окружающую среду, поэтому его нужно в первую очередь полностью исключить из мировой энергетической системы к 2030−2035 годам.

Германии будет особенно сложно отказаться от использования угля. Несмотря на свою репутацию лидера в области борьбы с изменением климата, Германия долгое время скрывала грязную тайну. Энергетическая система Германии сильно зависит от бурого угля, который является экологически более опасным, чем остальные разновидности угля. Возобновляемые источники энергии составляют 40% немецкого рынка электроэнергии, однако на долю угля всё ещё приходится 38%.

Решение о поэтапном отказе от ядерной энергии, вызванное катастрофой на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году, привело к возникновению в Германии значительного энергетического разрыва, который был частично восполнен за счёт угля. С 2011 года Германия построила 10 новых электростанций, работающих на угле, в результате чего их общее количество достигло примерно 120. В результате этого Германия может не достигнуть целевого сокращения выбросов к 2020 году (сокращение должно составить 40% по сравнению с 1990 годом). Если не будут предприняты решительные действия, Германия также может не достигнуть целевого снижения уровня выбросов и к 2030 году, которое должно составить 55%.

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План комиссии по углю, который пока не был преобразован в законодательные акты, позволит сократить использование угля с нынешних 42ГВт до 30 ГВт к 2022 году и до 17 ГВт к 2030 году. Получается, что сокращение должно составить более 50% в течение одного десятилетия. Немецкий план кажется более амбициозным, чем план, предложенный в рамках Парижского соглашения по климату.

В любом случае, до 2038 года ещё далеко. Вялотекущий отказ от угля в Германии — четвертой по величине экономики в мире — может подать сигнал остальным зависимым от угля странам Евросоюза, что торопиться не стоит. Такие страны, как Венгрия, Польша и страны Балтии, могут даже попытаться расширить использование угля. Это ещё больше ослабило бы климатическое лидерство ЕС и его способность реформировать свою систему торговли углеродом. Уверенные в том, что уголь продолжат сжигать в долгосрочной перспективе, инвесторы и дальше будут вкладывать деньги.

Более того, поскольку влияние Германии выходит далеко за пределы Европы, её слабая позиция в отношении отказа от угля может вызвать эффект домино. Подобный сценарий можно назвать «дорогой в ад». Президент США Дональд Трамп может сослаться на медлительность Германии в качестве доказательства её двойных стандартов в отношении изменения климата, и даже воспользоваться этим, чтобы оправдать свои усилия по возрождению угольной промышленности США. Президент Бразилии Жаир Болсонару может сделать то же самое, поскольку его в значительной степени не устраивают условия Парижского соглашения по климату.

В Австралии также может возникнуть соблазн увеличить использование угля. Китай и Индия также могут сделать ставку на увеличение количества угольных электростанций. В таких условиях достижение порогового значения в 2 °C станет невозможным, а разрушительные последствия изменения климата потенциально могут оказаться неизбежными.

Однако сохраняется уверенность в том, что этого не произойдёт. Даже если Германия не сможет достигнуть намеченной цели к 2038 году, её план является достаточно амбициозном, поэтому в итоге может оказаться, что темпы поэтапного отказа от угля могут совпасть с темпами, предусмотренными в рамках «углеродного закона». Поэтапный успех Германии будет сигнализировать инвесторам о том, что они могут уверенно инвестировать в альтернативные источники энергии.

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Установление окончательной даты, после наступления которой Германия полностью откажется от использования угля, укрепляет уверенность в том, что величина квот на выбросы продолжит расти, что приведёт к росту цен на углерод. Прибавьте к этому резкое снижение стоимости ветровой и солнечной энергии. Всё это приведет к тому, что уголь станет менее конкурентоспособным. В 2020-х годах может случиться так, что в некоторых частях ЕС возобновляемые источники энергии окажутся выгоднее, чем использование ископаемого топлива. Начиная с этого момента будет уже очень сложно остановить самый стремительный энергетический переход в истории.