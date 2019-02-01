В ООН считают принца Салмана главным подозреваемым по делу Хашогги

Анкара, , 16:41 — REGNUM Делегация Организации Объединённых Наций, которая находится в Турции, рассматривает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда как главного подозреваемого в убийстве журналиста и представителя саудовской элиты Джамаля Хашогги. Об этом сегодня, 1 февраля, в эфире CNN Turk заявил советник главы правящей турецкой «Партии справедливости и развития» Ясин Актай.

«Основным подозреваемым в убийстве делегация ООН видит наследного принца», — рассказал Актай.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саудовский журналист Джамаль Хашогги был зверски убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. В ходе расследования выяснилось, что за его убийством стоят сотрудники саудовской разведки.

Турция и ряд других стран указывают, что подобное убийство могло быть совершено только с санкции высшего руководства Саудовской Аравии, конкретно — наследного принца Салмана, который играет ключевую роль в королевстве.

Однако в Саудовской Аравии эти обвинения отвергают и утверждают, что убийство Хашогги сотрудники разведки королевства совершили якобы по собственной инициативе. Стоит отметить, что в королевстве уже арестовали 11 фигурантов по этому делу и собираются их судить.

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