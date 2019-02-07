Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Евросоюз не будет пересматривать соглашение по Brexit

Политика

Переговоры были «конструктивными»

Брюссель, 7 февраля 2019, 19:47 — REGNUM  Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не согласен на пересмотр соглашения по Brexit, утвержденного странами ЕС, но отвергнутого парламентом Великобритании, 7 февраля передает агентство Reuters.

«Президент Юнкер подчеркнул, что ЕС не намерен пересматривать Соглашение о выходе», — заявил представитель главы Еврокомиссии по итогам переговоров между Юнкером и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Брюсселе.

Тем не менее представитель Юнкера отметил, что переговоры между Мэй и Юнкером были «конструктивными», хотя и «жесткими».

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