Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Мэй и Юнкер готовы «договариваться и преодолевать» разногласия по Brexit

Политика

«Это будет непросто»

Брюссель, 7 февраля 2019, 19:40 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, 7 февраля передает агентство Reuters.

«Это будет непросто, но главное, что президент Юнкер и я согласились, что сейчас начнем договариваться, чтобы найти способ преодолеть это, найдем способ преодолеть это и решим проблему», — сообщила Мэй журналистам в Брюсселе.

Напомним, Brexit наступает 29 марта. Соглашения по нему между Лондоном и Брюсселем нет до сих пор.

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