Лидер «желтых жилетов» Штутгарта: мы против враждебной людям политики

Штутгарт, Германия, , 12:20 — REGNUM Три недели назад в немецком Штутгарте возникло протестное движение, выступающее против ограничения движения автомобилей с устаревшими дизельными двигателями. Участники протестов, по примеру французских активистов, облачились в желтые светоотражающие жилеты — всего около 2 тыс. человек. Организатор протестов Йоаннис Саккарос рассказал о целях протестующих в интервью немецкому новостному каналу n-tv, опубликованном 7 февраля.

По его словам, запрет на движение дизельных автомобилей «явно направлен против граждан», именно поэтому растет недовольство населения правительством Германии.

«Мы чувствуем, что теперь у людей отбирают автомобили. Многие зависят от них и не могут позволить себе новую машину. Я на стороне этих людей», — сказал Саккарос.

«Я протестую против правительства, которое проводит политику за счет «маленького человека». Что-то подобное происходит во Франции. Разница в том, что там выходят на улицу из-за цен на топливо, а мы — из-за самого запрета на движение. С «желтыми жилетами» нас связывает так же то, что протест является беспартийным», — пояснил он.

По словам Саккароса, его движение будет сопротивляться проникновению заинтересованных политических групп: протест не должен становиться инструментом в руках тех или иных партий.

Как сообщало ИА REGNUM, по решению суда несколько городов Германии должны ввести или уже ввели меры по ограничению движения дизельных автомобилей, двигатели которых соответствуют стандартам от Euro 1 до Euro 5. Истцом в суде выступила неправительственная экологическая организация Deutsche Umwelthilfe. Цель запрета — снизить количество выбросов вредных газов в атмосферу.

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