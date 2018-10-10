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Суд запретил движение дизельных автомобилей по нескольким улицам Берлина

Политика

Запрет должен быть введен до середины 2019 года

Суд запретил движение дизельных автомобилей по нескольким улицам Берлина
Ruben de Rijcke
Выхлопные газы

Берлин, 10 октября 2018, 07:27 — REGNUM  До конца июня 2019 года власти Берлина должны организовать запрет на движение дизельных автомобилей по 11 участкам дорог столицы, пишет издание Die Welt.

Соответствующее решение 9 октября принял административный суд Берлина. В частности, в список попали улицы Лейпцигерштрассе, Рейнхардштрассе, Фридрихштрассе, Брюкенштрассе, Капвег, Альт-Моабит, Стромштрассе и Леоноренштрассе. Запрет на движение касается дизельных легковых и грузовых автомобилей категорий Euro 1−5 включительно.

Также Сенат Берлина должен до 31 марта 2019 года принять усиленную программу по контролю за загрязнением воздуха. Истцом, как и в других немецких городах, выступила неправительственная экологическая организация Deutsche Umwelthilfe.

Первым немецким городом, осуществившим ограничение на движение дизельных автомобилей, стал Гамбург. С июня нарушители должны платить штраф в €20. Затем запрет был введен в Штутгарте, где штраф составляет €80. Главная цель запрета — снизить выброс диоксида азота в атмосферу.

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