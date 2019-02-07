Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Генсек НАТО призвал Россию доказать соблюдение договора РСМД

Политика

Столтенберг высказался за сохранение РСМД, утверждая, что многое зависит от Москвы

Берлин, 7 февраля 2019, 05:32 — REGNUM  У российской стороны есть полгода, чтобы доказать Вашингтону, что Москва соблюдает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Funke.

Глава альянса утверждает, что НАТО заинтересовано в сохранении РСМД, хотя Вашингтон и грозится аннулировать соглашение. По его словам, договор нужно расширить, включив в него другие страны.

Однако, как он заявляет, проблема — в России, которая якобы нарушала договор. И тем более, РСМД нужно сохранять, чтобы сдержать военные планы Москвы, заявляет глава НАТО.

К тому же, отмечает генсек НАТО, у России есть еще полгода, отпущенные Соединенными Штатами на окончательным разрыв РСМД.

«Мы снова призываем Россию воспользоваться этой возможностью», — заявил Столтенберг.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может заключить с Москвой новый договор по ракетам. В Москве прокомментировали это заявление.

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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