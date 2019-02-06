Трамп обещает миру новый ДРСМД, но сможет ли он сдержать слово?

Москва, , 11:14 — REGNUM У Вашингтона нет консолидированной позиции по тому, каким будет новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который пообещал создать глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом 6 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов, комментируя соответствующее заявление американского президента.

«Прежде всего мы должны понимать, что в настоящий момент нет консолидированной позиции Вашингтона, — сказал Шаповалов. — Есть достаточно жёсткое противостояние между президентом США и нижней палатой Конгресса. Между президентом и спецслужбами тоже не всё просто. Мы уже наблюдали, как достаточно часто те или иные инициативы или слова Трампа не воплощались в реальные действия. Так, например, было с российско-американскими отношениями. Неоднократно президент Трамп собирался и рассказывал о том, как он будет налаживать контакты с Россией, но внутриполитическая борьба мешала это сделать».

Именно поэтому, как полагает Шаповалов, слова Трампа о возможности создать новый ДРСМД следует воспринимать критически.

«Вообще же слова Трампа в принципе понятны и объяснимы, — продолжил политолог. — Это стандартная тактика нынешнего президента США, которую мы наблюдали неоднократно и повсеместно. Трамп так ведёт внешнюю политику. Если хотите, это стиль трампизма. Он сначала делает жёсткие заявления и действия, резко повышает планку, а потом начинает её резко снижать для того, чтобы на своих условиях договориться с оппонентами. Это необычный стиль. Так внешнеполитические дела не ведут — никто и нигде. Но в принципе мир к этому уже привык и адаптировался».

Изначально, как заметил эксперт, было понятно, что для США принципиально важно переформатирование всей системы международных отношений в зависимости от тех изменений, которые уже произошли.

«Так, существуют Китай и ряд других государств в Азии, которые достаточно активно наращивают свой арсенал ракет средней и меньшей дальности, и при этом они не входят в ДРСМД, — сказал Шаповалов. — Поэтому в значительной степени действия США, направленные на выход из ДРСМД, нацелены на то, чтобы заключить новый договор с участием не только США и РФ, но и прежде всего Китая и ряда других стран».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Трамп в ходе своего выступления с ежегодным посланием перед Сенатом и палатой представителей Конгресса США заявил, что Соединённые Штаты готовы рассмотреть возможность заключить другой договор по контролю над вооружением взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого Вашингтон намерен окончательно выйти в августе 2019 года.

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