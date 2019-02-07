Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Косово заявляет о готовности к территориальным уступкам Сербии

Политика

Тачи сказал, что готов уступить часть территорий

Приштина, 7 февраля 2019, 04:48 — REGNUM  Частью территорий готовы поступиться власти Косово ради налаживания отношений с Сербией, заявил косовский лидер Хашим Тачи, пишет Gazeta express.

Тачи сказал, что готов уступить часть территорий, но не тех, которые для Приштины являются стратегически важными. Он заверил в заинтересованности со стороны Косово предотвратить нарастание «напряжённости и конфликтов».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 февраля сербский президент Александр Вучич, ссылаясь на новый косовский закон об уставе горно-обогатительного комбината «Трепча», заявил, что Приштина пытается отнять сербскую собственность.

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