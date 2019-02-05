Президент Косово Хашим Тачи отправился в США на Утренние молитвы

Приштина, , 15:18 — REGNUM 4 февраля президент Косово Хашим Тачи отправился в Соединенные Штаты Америки для участия в Утренних молитвах.

Об этом глава Косово сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Тачи подчеркнул, что дружба с США и западные ценности священны для Косово.

«Только что я отправился в Соединенные Штаты Америки, где вместе со многими мировыми лидерами приму участие в Утренних молитвах. Дружба с США и западные ценности священны для Республики Косово».

Накануне своего отъезда Тачи обсудил повестку дня с премьер-министром Косово Рамушем Харадинаем, что было отмечено косовской общественностью как знак сближения после длительного противостояния.

Напомним, вечером 3 февраля косовские лидеры вместе с премьер-министром Албании Эди Рамой провели совместный ужин в честь новоселья Тачи.

Примечание: Утренние молитвы — Национальный молитвенный завтрак, проводимый в США с 1953 года.