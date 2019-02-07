«Не хочу забегать вперед». Скоро США объявят о полной победе над ИГ*

Вашингтон, , 01:44 — REGNUM Официальное объявление о полном освобождении территорий, которые ранее были заняты террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), будет сделано Вашингтоном в скором времени, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Выступая на встрече в американской столице с делегатами от государств, входящих в так называемую антитеррористическую коалицию по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Трамп заявил, что не хочет «забегать вперед» и ждет официального объявления о том, что вся территория «халифата» освобождена от террористов этой группировки.

По его словам, ожидать формального объявления следует, вероятно, уже на следующей неделе. Трамп также утверждает, что коалиция за последние два года освободила от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) более 20 тысяч квадратных миль: «мы освободили и Мосул, и Ракку».

Напомним, Трамп в конце минувшего года объявил о своем намерении вывести войска из Сирии, поскольку, по его словам, террористы там уничтожены почти полностью. С этим решением согласились в Вашингтоне не все.

Стоит также напомнить, что американские власти приписывают себе успехи в освобождении Сирии от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с чем не согласны российские военные. К тому же не раз жертвами налетов так называемой антитеррористической коалиции становились мирные жители.

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