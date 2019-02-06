Сдавайте деньги! Глава госдепа США выступил перед коалицией по борьбе с ИГ*

Вашингтон, , 19:19 — REGNUM Страны-участники коалиции по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны внести больше денег на осуществление этой борьбы, заявил 6 февраля госсекретарь США Майк Помпео, открывая министерское заседание международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Сейчас время для всех нас, не только Америки, внести наши деньги. Все должны внести вклад», — сказал Помпео.

Кроме финансового и прочих вопросов, на заседании был поставлен вопрос о составлении плана действий против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на 2019 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Белого дома сообщила о намерении президента США Трампа участвовать в этом заседании международной коалиции.

Напомним, возглавляемая США коалиция проводит военные операции на территории Сирии без мандата ООН и без разрешения правительства САР.

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