Четверг, 7 Февраля 2019 года
01:18:34 МСК

Bloomberg «обеспокоен» «молчанием» Кремля по поводу Мадуро

Политика

Bloomberg делает свои выводы, ссылаясь на «два источника в Кремле»

Вашингтон, 7 февраля 2019, 01:18 — REGNUM  «Молчание» российского президента Владимира Путина по поводу дестабилизации в Венесуэле агентство Bloomberg расценивает как признак сомнения Кремля в президенте Боливарианской Республики Николасе Мадуро.

Bloomberg делает свои выводы, ссылаясь на «два источника в Кремле». По мнению автора публикации на сайте агентства, аргументами «против» Мадуро являются позиция венесуэльской армии, которая не подавляет протесты и экономический коллапс в Венесуэле.

Читайте также: Венесуэла попросила Россию быть посредником в урегулировании кризиса

Отметим, что российское руководство поддержало Мадуро сразу же после того, как американцы признали лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо и.о. президента, которым он сам себя «назначил». Мадуро высказал благодарность в адрес Москвы.

Читайте подробнее: Мадуро поблагодарил Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана за поддержку

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ: Москва не намерена общаться с Гуайдо. Он несамостоятелен

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационная война против России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить