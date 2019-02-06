Венесуэла попросила Россию быть посредником в урегулировании кризиса

Москва, , 18:21 — REGNUM Законные власти Венесуэлы выступают за то, чтобы Российская Федерация стала посредником при урегулировании внутриполитического кризиса в Боливарианской республике. Об этом сегодня, 6 февраля, заявил посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса после круглого стола в Доме общественных организаций в Москве.

«Венесуэла выступает за то, чтобы Россия участвовала в качестве посредника, у нее огромный опыт в сирийском конфликте, где участвует огромное количество игроков, где религиозная тема играет важную роль, так что ее опыт будет большой поддержкой», — сказал посол Венесуэлы в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США инспирировали попытку государственного переворота в Венесуэле. Оппозиционная проамериканская Национальная ассамблея Венесуэлы объявила законно избранного президента страны Николаса Мадуро узурпатором. 23 января спикер ассамблеи Хуан Гуайдо по указке из Вашингтона объявил себя президентом Венесуэлы.

Однако сразу захватить власть Гуайдо не удалось, так как венесуэльские военные остались верны Мадуро.

Гуайдо был тут же поддержан властями США, Канады, Колмубии, Бразилии и Аргентины. Позднее Гуайдо поддержали ведущие страны Евросоюза, за исключением Италии, которая выступила против.

Россия, Китай и Турция заявили, что поддерживают законного президента Венесуэлы Гуайдо.

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что американские войска могут вторгнуться в Венесуэлу, если Мадуро не уйдет в отставку.